Grande sfida allo “Speroni”, la Pro Patria ospita la capolista Renate

È arrivato il momento della verità in casa Pro Patria: domani – domenica 14 febbraio (ore 15.00) allo “Speroni” i tigrotti affronteranno la capolista Renate, in una partita che si può ampiamente definire di alta classifica, valevole per la 24esima giornata di campionato.

Si sfidano tra l’altro la miglior difesa (14 gol subiti dagli uomini di Ivan Javorcic, si cui solo 3 nelle ultime 9 partite) e il miglior attacco (sono 36 i gol dei nerazzurri, a secco da due partite) del girone. «Essere così in alto in classifica – commenta l’allenatore della Pro – è motivo d’orgoglio per noi. Domani sarà un match interessante, giochiamo contro la prima in classifica, posizione che si sono meritati. Credo che hanno le potenzialità per rimanere in testa fino alla fine. Per noi è una partita che apre una settimana densa, in cui ci sono nove punti in palio, e quindi bisogna prima di tutto leggerla nei termini di quello che è stato il nostro percorso fino ad ora».

La Pro si presenta orfana di Lombardoni, ammonito domenica scorsa e squalificato, oltre ai soliti Ghioldi e Spizzichino. Da valutare infine la condizione di Fietta, che anche se in panchina può dare un surplus di esperienza fondamentale in partite come questa. «Sarà una partita di duelli – anticipa mister Javorcic -, penso a quello tra Kabashi e Nicco per esempio, due dei migliori interpreti del ruolo nel campionato. Come sempre le sfumature e gli episodi saranno determinanti perché stiamo entrando nel vivo del campionato, fase fatta da risultati in bilico, partite tirate e punti pesanti».

Come dichiarato da Javorcic, ai tigrotti toccherà andare a Lucca mercoledì per poi ospitare domenica prossima la Pergolettese, per una settimana test che saprà dire tanto sulla maturità della squadra e sulla sua capacità di stare in scia alle grandi. Già domani, in caso di pareggio o vittoria, la Pro porterebbe a dieci la striscia di risultati utili consecutivi.

CLASSIFICA: Renate*, Como* 46; Pro Vercelli 43; Juventus U23, Alessandria 39; Pro Patria* 38; Lecco* 37; Pontedera 34; Albinoleffe 33; Carrarese*, Grosseto 32; Pro Sesto** 30; Novara 27; Pergolettese* 26; Pistoiese* 25; Piacenza*, Olbia** 22; Giana Erminio 21; Livorno*, Lucchese* 17