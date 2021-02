Grandi conferme per gli Arcieri Tre Torri ai Campionati regionali tiro con l’arco

Continua la stagione agonistica del Comitato regionale Lombardia di tiro con l’arco in vista dei Campionati italiani, che si terranno a Rimini dall’11 al 14 marzo 2021. Il 30-31 gennaio si sono tenuti, infatti, i Campionati regionali arco olimpico presso il MalpensaFiere di Busto Arsizio (organizzati da Burarco Vimercate), mentre il 6-7 febbraio sono stati assegnati i titoli arco nudo e compound presso il Palazzetto di via dell’Inglesina a Gerenzano (Arcieri dell’Airone).

Come sempre, i nostri arcieri degli “Arcieri Tre Torri” si sono distinti in tutte le categorie. Titolo di classe individuale per Elena Crespi (MF CO), Sara Polinelli (JF OL) e Marta Corini (AF OL), che ha fatto anche il bis con la squadra (insieme a Buscetta e Micalizzi), argento per Samuele Barigozzi (AM OL) e la squadra arco nudo master maschile e doppio bronzo per i due terzetti arco olimpico maschile tra senior e master, oltre al terzo posto per Francesca Vailati (SF CO) e di Isabella Salmoirago (MF AN).

Negli assoluti arco olimpico, ottimo bronzo individuale di Sara Polinelli che è in gran forma, mentre Samuele Ghiraldini si è fermato al nono posto, così come Marta Corini ed Elisabetta Rovelli. Nel compound, Francesca Vailati si porta a casa il bronzo individuale, mentre Fernando Vicini chiude al settimo posto. Ottimo terzo posto individuale assoluto anche per Isabella Salmoirago nell’arco nudo.

Arco olimpico – individuali e squadre

Senior maschile

1. Frangilli (Aeronautica Militare)

2. Grazioli (Arcieri Bresciani)

3. Paoletta (DLF Voghera)

1. DLF Voghera (Paoletta, Ralli, Lodola)

2. CAM Gallarate (Frangilli, Diani, Maggioni)

3. Arcieri Tre Torri Cardano (Santinello, Frigerio, Ghiraldini)

Senior femminile

1. Coerezza (CAM – Gallarate)

2. Berta (Arcieri Bresciani)

3. Parrini (Team Archery Venegono)

1. CAM Gallarate (Coarezza, Frangilli, Monzani)

2. Arcieri dell’Airone (Corti, Villa, Pagani)

3. Arcieri Varese (Pozzi, Bianchi, Pellizzoni)

Master maschile

1. Marenghi (Arco Monza)

2. Maretta (Arcieri Minerva)

3. Canzi (Arco Monza)

1. Arco Monza (Marenghi, Canzi, Cecchetto)

2. SeriArt Cremona (Bettini, Azzoni, Franzini)

3. Arcieri Tre Torri Cardano (Tonelli, Polinelli, Baron)

Master femminile

1. Corti (Besanese)

2. Crescenzi (Monticellese)

3. Polastri (AGM)

1. Arcieri Malpaga (Morasca, Maggioni, Ghilardi)

2. Arcieri Bresciani (Biagi, Pedroni, Ferraresi)

Junior maschile

1. Novati (La Sorgente)

2. Nardon (Mirasole Opera)

3. Mangerini (Arcieri del Sole)

1. Mirasole Opera (Nardon, Pasta, Marinoni)

2. Arcieri del Roccolo (Borsani, Valassina, Vaglietti)

3. Arcieri dell’Airone (Tironi, Armari, Colombo)

Junior femminile

1. Polinelli (Arcieri Tre Torri – Cardano al Campo)

2. Bergna (Bosco delle Querce)

3. Boccardi (Arcieri Bresciani)

Allievi maschile

1. Ruffino (Mirasole Opera)

2. Alfano (Arcieri del Roccolo – Legnano)

3. Silvestrini (Mirasole Opera)

1. Mirasole Opera (Ruffino, Silvestrini, Cardellino)

2. Arcieri del Roccolo (Alfano, Falciani, Scolieri)

3. Polisportiva Besanese (Brotto, Sinigaglia, Pedoto)

Allievi femminile

1. Corini (Arcieri Tre Torri – Cardano al Campo)

2. Prandini (Bosco delle Querce)

3. Pezzani (Arcieri Gonzaga)

1. Arcieri Tre Torri (Corini, Micalizzi, Buscetta)

Ragazzi maschile

1. Dilecce (Arcieri della Francesca)

2. Barigozzi (Arcieri Tre Torri – Cardano al Campo)

3. Pasqualato (Mirasole Opera)

Ragazze femminile

1. Spinelli (Bosco delle Querce)

2. Pedoto (Torrevilla)

3. Manini (SeriArt Cremona)

1. Arcieri Bosco delle Querce (Spinelli, Sala, Ormense)

Arco nudo

Senior maschile

1. Esposito (Arcieri Malpaga)

2. Palumbo (Arcieri del Sole)

3. Visioli (SeriArt Cremona)

1. Arcieri Malpaga (Esposito, Castelli, Ronzoni)

2. Arcieri dell’Adda (Farina, Passoni, Fontana)

3. Arcieri del Sole (Palumbo, Trollese, Volpi)

Senior femminile

1. Corti (Arcieri dell’Airone)

2. Aletti (Arcieri dell’Airone)

3. Rossini (Arcieri Bresciani)

1. Arcieri dell’Airone (Corti, Aletti, Villa)

Master maschile

1. Genova (Arcieri del Sole)

2. Fassini (The Bowmen)

3. Alberti (Arcieri del Sole)

1. Arcieri del Sole (Genova, Alberti, Capiferri)

2. Arcieri Tre Torri (Marraro, Bettariga, Polinelli)

3. Mirasole Opera (Riboni, Dell’Aglio, Castagna)

Master femminile

1. Maffezzoni (SeriArt Cremona)

2. Spadacini (Alabarde Camune)

3. Salmoirago (Arcieri Tre Torri)

Junior maschile

1. Armari (Arcieri dell’Airone)

2. Rodier (Arcieri Cormano)

3. Tironi (Arcieri dell’Airone)

1. Arcieri dell’Airone (Armari, Tironi, Colombo)

2. Arcieri del Sole (Mangerini, Palmieri, Dominick)

Junior femminile

1. Todeschini (Arcieri dell’Adda)

2. Fabbian (Arcieri dell’Airone)

Allieve femminile

1. Zaffaroni (Arcieri dell’Airone)

2. Castelli (Mirasole Opera)

Ragazzi maschile

1. Dabbene (Arcieri Cormano)

2. Colnaghi (Arcieri dell’Adda)

3. Fontana (Arcieri dell’Adda)

Ragazze femminile

1. Negrini (Alabarde Camune)

Arco compound

Senior maschile

1. Simonelli (Fiamme Azzurre)

2. Cancelli (DLF Voghera)

3. Della Stua (Solese)

1. DLF Voghera (Cancelli, Simonelli, Muselli)

2. Solese (Della Stua, Leotta, Rota)

3. Roccolo (Dragoni, Marinelli, Lodetti)

Senior femminile

1. Grilli (Arcieri del Roccolo – Legnano)

2. Pesci (Ardivestra)

3. Vailati (Arcieri Tre Torri – Cardano al Campo)

1. Arcieri del Roccolo (Grilli, Fermini, Langianese)

2. Arcieri Tre Torri (Vailati, Bigogno, Stizzoli)

Master maschile

1. Porta (Arcieri del Roccolo – Legnano)

2. Maffiuletti (Arcieri Malpaga)

3. Lombardi (Team Archery Venegono)

1. Arcieri del Roccolo (Porta, Grilli, Ceriotti)

2. Arcieri Novegro (Tosi, Vidimari, Stanzione)

3. Team Archery Venegono (Lombardi, Rugiero, Merlo)

Master femminile

1. Crespi (Arcieri Tre Torri – Cardano al Campo)

2. Lavazza (Arcieri del Roccolo – Legnano)

3. Stucci (Arcieri Malpaga)

1. Arcieri del Roccolo (Lavazza, Toaiari, Cantoni)

Junior maschile

1. Randazzo (Arcieri del Roccolo – Legnano)

2. Borsani (Arcieri del Roccolo – Legnano)

3. Castelli (Arcieri del Roccolo – Legnano)

1. Arcieri del Roccolo – Legnano (Randazzo, Borsani, Castelli)

Junior femminile

1. Maffiuletti (Arcieri Malpaga)

2. Caccia (Solese)

3. Gavazzi (Arcieri Malpaga)

Allievi maschile

1. Scudeller (Arcieri dell’Airone)

2. Vertemati (Mirasole Opera)