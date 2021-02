Guidesi e Rolfi scrivono al ministero dell’agricoltura: “Sblocchi subito il fondo ristorazione di 600 milioni di euro”

Gli assessori di Regione Lombardia, Guido Guidesi, Sviluppo economico, e Fabio Rolfi, Agricoltura, hanno inviato oggi una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri uscente Giuseppe Conte e al Ministero delle Politiche Agricole per chiedere lo “sblocco immediato dei pagamenti del “Fondo Ristorazione” di 600 milioni di euro ad oggi ancora non disponibile.

Ogni giorno di ritardo sono pensieri e preoccupazioni aggiuntive per i lavoratori della filiera agroalimentare, già particolarmente in difficoltà a causa della persistente emergenza sanitaria”.

«La misura – continua la missiva – rivolta a ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi con somministrazione di cibo permette di richiedere contributi a fondo perduto da un minimo di mille euro fino a un massimo di diecimila euro per l’acquisto di prodotti 100% Made in Italy. Ad oggi è noto esclusivamente l’importo dei bonus richiesti in via telematica: si tratta di oltre 221 milioni di euro, per una media di 7.139 euro a domanda».

«Non c’è più tempo da perdere – commentano i due assessori -, per questo confidiamo in una risoluzione immediata da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri uscente Giuseppe Conte e del competente Ministero».