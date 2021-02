Sta attraversando il Varesotto il viandante con i suoi asinelli, è diretto a Zurigo

Era stato avvistato a Milano il 14 novembre 2020. Sembrava perso nel suo mondo, uscito da un’altra dimensione temporale. Camminava, peregrinava, con due asinelli al seguito. In testa un cilindro ottocentesco, sollevato cordialmente quando incontra qualcuno. A chi lo incrocia regala un sorriso e un momento di stupore, sia ai grandi che ai piccini, così poco abituati –in una città come Milano – a fare simili incontri a “dieci zampe”.

Hans Tobbler a Milano

Quando gli hanno domandato del Lockdown sembrava non intendere e ha spiegato di essere diretto a Roma. Probabilmente in quel suo mondo d’altritempi la notizia della pandemia, e di tutti i suoi risvolti, non era arrivata. Fino a quando è giunto in Emilia Romagna, dove pare aver incontrato qualcuno che gli ha impedito di proseguire in ottemperanza alle normative anticovid.

Martedì 9 febbraio è stato avvistato a Taino, quindi presumiamo possa stare camminando fra la Valcuvia, la Valganna e la Valmarchirolo, Luino se è vero che il suo obiettivo è la Svizzera. Non sappiamo se stia sostando, se sia già passato, se abbia preso un’altra via.

Se però avete la fortuna di incontrare questa bizzarra carovana, segnalatecela a redazione@varesenews.it

L’allegra carovana fotografata a Taino (va)