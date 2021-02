I gestori della Piana di Vigezzo: “Fieri di aver rappresentato il nostro settore”

«Una giornata da ricordare, sinceramente non ci saremmo mai aspettati tutto questo clamore speriamo sia servito per noi, per i ragazzi che lavorano alla Piana e per tutti i nostri amici» Queste le parole dei gestori della Piana di Vigezzo, che per protesta, nella giornata di ieri, hanno deciso di aprire per alcune ore gli impianti della stazione sciistica di Craveggia (Vco).

Una decisione, a seguito della scelta del Governo di prorogare, poche ore prima della ripartenza, il divieto di apertura degli impianti sciistici. La protesta della piccola stazione vigezzina ha riscosso grande attenzione ed eco su tutti i media nazionali in una mattina segnata dalla grande amarezza degli imprenditori del settore.

«Le istituzioni – scrivono su Facebook i gestori della Piana – ci hanno garantito sostegno in tempi rapidi per tutto il settore ed oggi ci siamo sentiti fieri di averlo rappresentato, di aver fatto sentire la nostra “vocina” dal nostro piccolo angolo di mondo. Da domani la Piana torna a fare quello che ha fatto sino a domenica APERTI per gli agonisti dello sci, APERTI per chi vuole godersi qualche ora in mezzo ad un paesaggio incantato, APERTI per chi vuole gustare un buon piatto caldo e APERTI per tutti coloro avranno voglia di venirci a trovare. Ci vediamo alla PIANA !!»