Il Museo del paesaggio di Verbania riapre. Rinnovata la Gipsoteca Troubetzkoy

Il Museo del Paesaggio di Verbania, con l’inserimento del Piemonte in zona gialla, riapre al pubblico a partire dal 18 Febbraio 2021 la sede di Palazzo Viani Dugnani in via Ruga 44, dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alla nuova ondata di contagi che si è verificata nell’autunno 2020.

Tutti i giovedì e i venerdì dalle 10.00 alle 17.00 (orario continuato) il pubblico potrà tornare a vivere il Museo del Paesaggio e scoprire le sue collezioni. Per chi lo desidera sarà anche possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera socio.

Apertura senza inaugurazione ma con alcune piacevoli novità per il pubblico. Nel periodo di chiusura il Museo ha lavorato ad un restyling della Gipsoteca Troubetzkoy, ospitata al piano terra del palazzo. Pareti e basi rinfrescate, nuova grafica, filmati inediti e soprattutto novità nelle opere esposte daranno il benvenuto ai nuovi visitatori del 2021.

Per le scuole, che ancora non potranno visitare le collezioni in presenza, il Museo ha pensato invece ad una serie di appuntamenti virtuali diversificati per ogni ordine e grado. Per le scuole dell’infanzia e primaria, propone una serie di video laboratori: un percorso attraverso le più importanti correnti artistiche italiane, partendo dalle opere esposte nelle sale del Museo del Paesaggio. Il video propone un laboratorio artistico a cura di Annalisa Tantignoni e una breve visita virtuale alle opere che hanno ispirato il laboratorio. Per le scuole secondarie di I e II grado, propone invece una serie di lezioni a distanza da fruire in videoconferenza con gli esperti del Museo. I temi proposti toccano vari aspetti legati alla storia dell’Ente e delle proprie collezioni e offrono diversi spunti agli studenti per connettere tali temi alle altre materie studiate come la storia o la geografia. Il Museo, inoltre, è a disposizione degli insegnanti per creare racconti ad hoc in base ai percorsi di studio degli alunni e ai loro interessi specifici.

Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare il sito https://www.museodelpaesaggio.it/scuole/