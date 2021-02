Il palo ferma i Mastini: l’Unterland va in finale di Coppa Italia (1-0)

Niente finale di Coppa Italia di hockey su ghiaccio per i Mastini Varese, sconfitti in trasferta da uno striminzito gol dell’Unterland in avvio del terzo centrale della semifinale in gara unica giocata ad Egna. 1-0 quindi, con il risultato che non è cambiato neppure su un tiro di De Biasio a 25″ dalla fine finito clamorosamente sul palo. Saranno quindi i Cavaliers, arroccati davanti al loro portierone Cloutier, a contendere la Coppa al Merano che nell’altra partita ha domato l’Alleghe con un netto 5-1.

