Incendi nei boschi a Vergiate e Golasecca, vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco stanno intervenendo, nella giornata di domenica 28 febbraio 2021, con diversi automezzi per due incendi boschivi in due aree boschive distinte e separate: una a Vergiate in località Garzonera – nella pineta che sta tra Sesona e Somma, e una a Golasecca.

Sul posto stanno operando le squadre dei distaccamenti di Somma Lombardo e Ispra, mentre gli specialisti del reparto volo Lombardia sono intervenuti con il “Drago 84” che ha monitorato la zona dall’alto.

Stanno operando sul posto anche i volontari del corpo volontari anticendi boschivi (AIB).

Un anno fa vari incendi proprio in questo periodo avevano danneggiato un’altra pineta, quella del Vigano.