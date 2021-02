Incendio nel sottobosco alla Schiranna di Varese, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio che ha riguardato il sottobosco è divampato questo pomeriggio prima delle 16 in località Schiranna a Varese. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato il fumo prevenire dalla zona non distante dal lago, nel tratto verso la località ‘Volo a Vela’. Sul posto i vigili de fuoco che hanno contenuto le fiamme e la polizia locale che sta eseguendo accertamenti per verificare la natura del rogo. Non si segnalano feriti.