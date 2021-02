Incidente nel Luganese, trentanovenne si frattura la mandibola

Incidente stradale a Viganello nel pomeriggio di ieri, giovedì dove poco prima delle 14 una 42enne automobilista svizzera domiciliata nel Luganese circolava in via La Santa e mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra per entrare in un parcheggio di un supermercato ha travolto un 39enne cittadino spagnolo, che in sella alla sua bicicletta stava superando in senso opposto sulla destra la colonna di veicoli fermi.

L’urto è avvenuto contro la fiancata destra della vettura. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure al ciclista lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

Il 39enne ha riportato una frattura alla mandibola.