Inizia il girone di ritorno in Serie D. Caronnese a Tortona, Castellanzese in casa

Terminato in ritardo l’andata – con alcuni recuperi ancora da giocare – il girone di ritorno del gruppo A di Serie D inizierà domenica 14 febbraio (ore 14.30).

Castellanzese e Caronnese hanno chiuso la prima parte di stagione appaiate a quota 31, anche se i neroverdi devono ancora da recuperare la sfida contro il Saluzzo. Una posizione di classifica positiva, a ridosso della zona playoff e con grandi ambizioni per questo ritorno.

CASTELLANZESE – VADO

La Castellanzese avrà una – guardando la classifica – abbordabile. Al “Provasi” arriverà il Vado terzultimo in classifica. I neroverdi però devo fare attenzione a non sottovalutare l’impegno. Le gare contro le squadre di bassa classifica sono state per ora il punto dolente della squadra di mister Mazzoleni. All’andata in Liguria finì 1-1, questa volta Chessa e compagni sperano di portarsi a casa la posta intera.

DERTHONA – CARONNESE

Concluso il girone di andata con la vittoria di Saluzzo, la Caronnese affronterà un’altra trasferta, questa volta a Tortona, per provare a fare bottino pieno anche contro il Derthona. La squadra di mister Roberto Gatti ha tutta l’intenzione di iniziare bene la seconda parte di stagione per rimanere agganciata alle prime posizioni e provare a centrare l’obiettivo playoff. Il Derthona arriva dalla sconfitta – sempre al “Fausto Coppi” contro il Varese e avrà tanta voglia di rifarsi. Vincerà chi avrà più determinazione.

ARCONATESE – LEGNANO

Sfida dell’altomilanese tra Arconatese e Legnano, che si troveranno di fronte al “Battaglia” di Busto Garolfo per un triangolo di pochi chilometri. L’Arconatese ha bisogno di punti per tenere a distanza la zona calda della graduatoria, il Legnano invece sembra aver giovato del cambio di allenatore conquistando una bella vittoria a Borgosesia (4-1) nonostante lo svantaggio iniziale e l’inferiorità numerica.

Serie D Girone A – 20a giornata – domenica 14 febbraio ore 14.30

Arconatese – Legnano; Borgosesia – Folgore Caratese; Bra – Imperia; Chieri – PDHAE; Castellanese – Vado; Varese – Sestri Levante; Gozzano – Casale; Derthona – Caronnese; Lavagnese – Sanremese; Saluzzo – Fossano.

CLASSIFICA: Gozzano 42; Bra 40; PDHAE* 33; Sestri Levante 32; Castellanzese*, Caronnese 31; Folgore Caratese 29; Lavagnese* 28; Sanremese*, Imperia 27; Legnano**, Chieri, Derthona 25; Arconatese 23; Saluzzo*, Casale 20; Varese 13; Vado 12; Borgosesia 11; Fossano 10. *1 partita in meno