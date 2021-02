Intelligenza Artificiale tra economia, legge ed etica: webinar in inglese il 19 febbraio all’Insubria

Si parla di Intelligenza Artificiale venerdì 19 febbraio all’Università dell’Insubria, con un webinar in inglese dalle ore 16 alle 18.

“AI: economics, law and ethics – An interdisciplinary approach” mira a mettere in luce le diverse implicazioni etiche, giuridiche ed economiche che l’Intelligenza Artificiale ha per la nostra società, dando conto delle recenti iniziative sia a livello nazionale che a livello europeo.

È infatti da ricordare come la Commissione Europea abbia pubblicato nel febbraio del 2020 il «Libro bianco sull’Intelligenza Artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia», che ha disegnato il quadro entro il quale si svilupperanno le diverse iniziative nazionali.

L’incontro è il primo di una serie ed è organizzato dalle docenti Barbara Pozzo e Barbara Carminati, coordinatrici dei dottorati di ricerca, nell’ordine, in Diritto e scienze umane e in Informatica e matematica del calcolo. Ospiti tre specialisti del settore che hanno fatto parte della Commissione insediata dal Ministero dello Sviluppo economico sull’Intelligenza Artificiale: Andrea Renda, Paolo Benanti e Giangiacomo Olivi.

