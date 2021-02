Javorcic promuove la sua Pro Patria: “Partita completa”

La Pro Patria ferma sullo 0-0 il Renate primo in classifica grazie a una prestazione attenta. Test Renate superato a pieni voti secondo Ivan Javorcic: «Abbiamo affrontato la capolista con la consapevolezza di potercela giocare, secondo me ne è uscita una partita interessante, fatta da un primo tempo di grande intensità. È vero che è stata anche disordinata, loro giocavano molto sui ribaltamenti e noi cercavamo di sfruttare gli spazi: entrambe volevano vincere. Nel secondo tempo invece la gara si è appiattita un po’, il che ci ha permesso di controllare meglio il gioco a tratti».

La soddisfazione è duplice, visto che grazie a questo pareggio la striscia positiva sale in doppia cifra: «Dare seguito ai risultati è fonte di soddisfazione e oggi miglioriamo ulteriormente in nostri numeri. Peccato per il gol che è mancato ma faccio ugualmente i complimenti ai ragazzi che ci hanno provato. Abbiamo concesso poco, tratto che ci distingue, anche se secondo me parlare solo di “miglior difesa” nei riguardi della Pro è riduttivo. Siamo una squadra con un’ottima identità anche in costruzione e in fase offensiva. Vale lo stesso ragionamento per gli avversari: oltre all’attacco atomico è una squadra che con il tempo ha trovato una solidità in difesa ed è per questo che sta lì davanti. È stata quindi una partita tra due squadre complete. Rispetto all’andata siamo migliorati tanto. Pensiamo solo alla differenza che c’è stata oggi rispetto a novembre scorso: praticamente stesso undici ma altra solidità, fatta di sostanza, gioco e consapevolezza. Non dobbiamo fermarci nel percorso di crescita, siamo giovani e questo risultato aumenta la consapevolezza nei nostri mezzi. Recuperare la condizione di qualche giocatore ancora acciaccato potrà solo farci bene e allargare il margine di miglioramento. Per ora ci prendiamo questo punto e iniziamo a pensare a Lucca».

Parole anche per il nove Sean Parker: «Abbiamo fatto un buon pareggio contro una grande squadra, siamo contenti del risultato. Il mister cambia spesso in attacco ma noi riusciamo ad adattarci bene di volta in volta. Io lavoro per la squadra cercando di dare una mano, sto facendo un percorso che mi ha caricato di responsabilità e sto cercando di ripagarla attraverso le prestazioni. Adesso dobbiamo recuperare per arrivare al meglio alla sfida di mercoledì».