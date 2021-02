Javorcic si coccola la sua Pro Patria: “Vittoria da grande squadra”

La Pro vola sulle ali dell’entusiasmo e centra la vittoria a Lucca, dopo una partita inizialmente in discesa che alla fine ne rivela anche le rinomate qualità difensive. Mister Ivan Javorcic commenta in maniera positiva al termine della gara del “Porta Elisa”: «Era una partita che ci aspettavamo, ero interessato all’approccio e alla mentalità che i ragazzi avrebbero messo in campo. Dopo la partita con il Renate venire a fare una prestazione così non era affatto scontato, contando le energie spese e le difficoltà poste da avversario e campo pesante. Da grande squadra abbiamo gestito il vantaggio, loro sono una squadra viva e quindi hanno reagito mettendoci in difficoltà. Ci sta nell’economia della gara».

«Dobbiamo essere consapevoli – ha proseguito mister Javorcic – di poter giocare sempre al massimo delle nostre capacità, è vero che non è semplice, ma dobbiamo crescere anche sotto l’aspetto della gestione emotiva dei momenti. Siamo giovani, abbiamo margine. Peccato per il gol preso, lo accettiamo, qualcosa ogni tanto dobbiamo concedere. Fa parte di un percorso di crescita che sta facendo emergere la qualità del gruppo. Sono tre punti molto importanti che ci fanno fare un altro passo nella striscia di risultati. Molto contento per Brignoli perché è un ragazzo che ha sofferto tanto e adesso sta lavorando con continuità. Se lo merita, come tutti gli altri».

La Pro Patria in quel di Lucca non vinceva da quasi sessant’anni, e dopo la prima storica vittoria di Pistoia, si può dire che il tabù Toscana è finalmente sfatato: «Ci fa molto piacere riuscire a migliorare i numeri della storia della società e dare un po’ di orgoglio ai tifosi. Domenica arriva la Pergolettese, siamo nel cuore del campionato ed ogni partita toglie energie. Dovremo essere bravi a resettare tutto e iniziare già da domani a preparare la sfida».

Ed è proprio Tommaso Brignoli a commentare, lato giocatori, questa vittoria: «Contento più per la prestazione che per il gol, sto riuscendo a trovare continuità. Sto lavorando per continuare su questa strada. Mi trovo benissimo nel gruppo, c’è fiducia sia da parte della società che mi ha aiutato anche nei momenti difficili. Lavoro del centrocampo è dispendioso ma lo facciamo volentieri perché come oggi poi la fatica ripaga con l’aggressività e quindi i gol. C’è molta complicità nel gruppo che aiuta tanto sul campo. Io devo migliorare nella tenuta fisica, spero di continuare a lavorare così. Dedico il gol a mia madre che ha compiuto gli anni due giorni fa».