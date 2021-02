Jerago, Besnate, Albizzate e Solbiate Arno salutano il maresciallo Foti

Ad undici anni dalla nomina che lo ha portato a dirigere i carabinieri di Albizzare il maresciallo Foti lascia la caserma a cavallo tra il territorio albizzatese e di Solbiate Arno per andare a dirigere la caserma di Crescenzago. Andrea Foti era arrivato nell’ottobre del 2009 e in questi anni ha collaborato con i tanti primi cittadini che si sono succeduti: per questo, oggi, a salutarlo c’erano i sindaci dei comuni di Albizzate, Jerago con Orago, Solbiate Arno e il vicesindaco di Besnate che gli hanno lasciato una targa in dono.