L’11 febbraio 2021 è la 29esima Giornata Mondiale del malato

Ricorre oggi, 11 febbraio 2021, la Giornata Mondiale del malato, nata in ambito cattolico, essendo stata istituita da papa Giovanni Paolo II nel 1992.

La giornata è celebrata nell’anniversario della Beata Vergine di Lourdes, apparsa a Santa Bernadette Soubirous l’11 Febbraio di 162 anni fa, nella Grotta di Massabielle, ai margini del villaggio dei Pirenei francesi.

Ovviamente quest’anno la celebrazione ha un valore particolare, per la sofferenza che tante persone stanno vivendo, ma anche per la prova particolarmente impegnativa a cui sono chiamati gli operatori sanitari, che sono anche le uniche persone rimaste accanto a chi stava morendo di Covid-19.

«Perché vi sia una buona terapia, è decisivo l’aspetto relazionale, mediante il quale si può avere un approccio olistico alla persona malata» ha scritto papa Francesco, nella sua lettera per la Giornata. «Valorizzare questo aspetto aiuta anche i medici, gli infermieri, i professionisti e i volontari a farsi carico di coloro che soffrono per accompagnarli in un percorso di guarigione, grazie a una relazione interpersonale di fiducia. Si tratta dunque di stabilire un patto tra i bisognosi di cura e coloro che li curano; un patto fondato sulla fiducia e il rispetto reciproci, sulla sincerità, sulla disponibilità, così da superare ogni barriera difensiva, mettere al centro la dignità del malato, tutelare la professionalità degli operatori sanitari e intrattenere un buon rapporto con le famiglie dei pazienti”».

(Foto: Cosimo Rosselli, Discorso della montagna e guarigione del lebbroso [particolare] Cappella Sistina, Città del Vaticano)