La Biblioteca di Bisuschio regala un kit di Carnevale ai bimbi del paese

In occasione del Carnevale, la biblioteca di Bisuschio e alcuni volontari hanno pensato di regalare un piccolo kit affinché i bambini del paese possano festeggiare in allegria. Ogni bimbo potrà recarsi insieme alla mamma e al papà in biblioteca, dove ad aspettarlo ci sarà un pacchettino sorpresa contenente una mascherina e un accessorio di Carnevale.

«Si tratta di un modo per far avvicinare nuovamente i bambini alla biblioteca – racconta la bibliotecaria di Bisuschio – solitamente, ogni settimana, una classe delle scuole elementari e medie veniva a trovarci e a passare del tempo, consultando dei libri. Da quando è scoppiata la pandemia, i bambini stanno soffrendo molto questa mancanza di contatto, non solo interpersonale ma anche culturale».

Non è la prima volta che la biblioteca organizza questo genere di iniziative: «Nei mesi passati, in occasione di Halloween e Natale, abbiamo realizzato dei piccoli regali per i bambini bisuschiesi. Anche questa volta l’iniziativa sta avendo molto successo, pertanto pensiamo di riproporla per altre festività del 2021».

Sarà ancora possibile ritirare il proprio kit (fino ad esaurimento) giovedì 18 e venerdì 19 febbraio dalle ore 16.00 alle 18.30 presso la biblioteca.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a biblioteca.bisuschio@libero.it o altrimenti chiamare la biblioteca al numero 0332 1432721.