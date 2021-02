La brutta situazione del parcheggio Sempione, inaugurato a metà

La situazione del parcheggio di viale Sempione a Varese, aperto al pubblico ma non concluso definitivamente, è quantomeno ambigua. E ora che in via del Cairo è partito il cantiere per la riqualificazione della via, sono più evidenti i problemi che questa riapertura a metà crea.

La segnalazione arriva in particolare da un nostro abbonato, Guido Trolli, che risiede in via del Cairo e quindi, con l’avvio dei cantieri, è ora uno degli utilizzatori del parcheggio di via Sempione secondo le deroghe comunali, visto che non può parcheggiare sotto casa.

«Vorrei segnalare la situazione di degrado, sporcizia e poi igiene che siamo dobbiamo sopportare più volte al giorno per l’accesso e l’uscita del parcheggio» ci scrive. E per spiegarlo meglio ci ha mandato alcune foto che dimostrano, decisamente, quanto il parcheggio sia utilizzato, ma parecchio malamente.

Il parcheggio, come ormai è noto, è quasi finito ma non lo è del tutto, e ha avuto solo una parziale inaugurazione: «Ad oggi non sono funzionanti gli ascensori e la porta di accesso di via Staurenghi» spiega il lettore, in compenso: «Tutta l’illuminazione esterna del parcheggio, sia i faretti aerei sia quelli del nuovo giardinetto, sono accesi 24 ore al giorno».

Ma, soprattutto «Oggi lo stato di degrado è incredibile, terrificante biglietto da visita della nostra città soprattutto per chi arriva da fuori città».

