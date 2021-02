La Coldiretti aiuta Mamme in Cerchio: “Tanto cibo per le nostre famiglie”

Pacchi con pasta, sugo, riso, latte e tanto altro. E’ quello che la Coldiretti ha donato all’associazione di Azzate Mamme in Cerchio che da sempre si occupa e si prende cura della famiglie in difficoltà, dando conforto e aiuto materiale.

Quei pacchi sono stati un dono speciale e quasi inatteso, come spiega Giuliana, la responsabile dell’associazione: “Ieri ci sono stati consegnati un furgone di pacchi di generi alimentari da Coldiretti che ha indetto questa bella iniziativa di solidarietà “Coldiretti… la forza amica del Paese. Un aiuto a quegli italiani che soffrono.”

Ogni grosso pacco conteneva: pasta, passata di pomodoro, riso, latte, succo di frutta, lenticchie legumi, salame, formaggio, pane carasau, olio extra vergine di oliva.

Potremo fare un grande regalo a tante nostre famiglie amiche.

Così abbiamo scritto una lettera di ringraziamento, che ho inviato via mail, ai vari uffici competenti Coldiretti”.

“Vogliamo esprimervi la nostra gratitudine per il meraviglioso regalo ricevuto ieri! – si legge nella lettera- Mamme in cerchio è una piccola realtà di paese, presente ormai da più di quindici anni, siamo una associazione di solidarietà famigliare. Il nostro obiettivo è quello di farci buoni compagni di viaggio di tante famiglie che incontriamo, di tutto il nostro territorio, e sostenerci. Abbiamo anche un mercatino solidale dove vengono tante famiglie da tutta la Provincia di Varese, cerchiamo anche così di rendere meno faticoso questo momento di grandi sofferenze e ristrettezze per tante persone. Questo vostro grande gesto di generosità e di cura ci permetterà di fare un regalo inaspettato, e pertanto ancora più gradito, a tanti nostri amici! Sono questi gesti, questi semi di bontà, queste mani tese nella quotidianità che rendono migliore il nostro mondo e fanno stare le persone più felici! Un grazie particolare a Enrico Montonati e Paolo Sessa, che hanno fatto una bella sudata, per scaricare i pacchi”