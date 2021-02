La Famiglia Bosina premia la mascherina più bella del Carnevale 2021

Salta per il secondo anno consecutivo la tradizionale sfilata dei carri nel centro città, ma la Famiglia Bosina non rinunzia al carnevale e propone ai bambini un concorso per le mascherine più belle ed originali.

Alla sfida possono partecipare tutti i bambini di età compresa tra i 2 e gli 11 anni con l’aiuto dei loro genitori che dovranno scattare una foto dei figli mascherati e inviarla via email entro le ore 12 del giovedì grasso (il 18 febbraio) al seguente indirizzo: segreteria@famigliabosina.it. In allegato alla mail, oltre alla foto, mamme e papà dovranno avere cura di inviare anche il consenso scritto alla pubblicazione della foto (il modulo è scaricabile sulla pagina Facebook della Famiglia Bosina).

“Anche se non tutte le foto saranno pubblicate, sarebbe meglio che il viso del bambino fosse mascherato o truccato in modo da non renderlo riconoscibile – scrive il Re Bosino nell’annunciare il Concorso in maschera.

I vincitori saranno contattati direttamente dai promotori ma la premiazione del concorso sarà effettuata in primavera inoltrata “in occasione di una desta della Famiglia Bosina, non appena le restrizioni della pandemia lo consentiranno”, spiega il Re Bosino.

Altro appuntamento imprescindibile con la tradizione è quello con il discorso del Re Bosino, o meglio il “discùrs dul re busìn”, annunciato per sabato 20 febbraio.