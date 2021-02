La festa di sant’Imerio non si ferma: appuntamento al 14 febbraio

Non mancherà nemmeno quest’anno: domenica 14 febbraio si svolgerà la festa di Sant’Imerio a Varese. Sarà una festa in chiave ridotta, cercando di rispettare al massimo le regole anti-covid, ma non mancherà, come non mancherà l’olio di Sant’Imerio.

Il programma è molto semplice e prevede una prima benedizione semplice dell’olio domenica mattina alle 9.25, cui seguirà una messa con un trio musicale, mentre la benedizione solenne, sul sagrato della chiesetta, sarà alle 11.25, alla presenza però solo dei ministri, mentre le persone attenderanno l’arrivo della processione in chiesa parrocchiale dove, alle 11.30, è prevista l’accensione del globo e poi la messa solenne concelebrata.

La chiesetta di sant’Imerio resterà aperta per la preghiera personale sabato 13 e domenica 14 febbraio, mentre sul sagrato della chiesa domenica sarà possibile ritirare l’olio.

«Lo scorso anno ad ottobre Sant’Imerio ci ha donato un raccolto delle olive veramente abbondante: nonostante siamo stati costretti a sospendere la raccolta, siamo riusciti a produrre circa 600 bottiglie

d’olio – spiega l’associazione Olivicoltori Olio di lago di S. Imerio – Chiediamo a chi fosse interessato di anticiparci la prenotazione delle bottiglie, che possono essere ritirate il giorno 14 febbraio in parrocchia o previ accordi i giorni successivi. Quanto viene raccolto dalle vostre offerte, detratte le spese, verrà devoluto in beneficenza, quest’anno c’è ancora più bisogno rispetto agli altri anni e cercheremo di essere vicini alle esigenze della nostra città». Chi fosse interessato può scrivere a info@oliodisantimerio.it.