La Lombardia resta in fascia gialla? È attesa la decisione del bollettino settimanale

La classificazione delle regioni dovrebbe rimanere invariata ad eccezione di Molise, Campania ed Emilia Romagna che dovrebbero passare in arancione e Umbria e Bolzano che entrerebbero in zona rossa.

Sono attese a momenti le valutazioni dei dati esaminati come ogni venerdì dalla cabina di regia nazionale sull’emergenza sanitaria guidata dall’Istituto Superiore di Sanità. I parametri elaborati sulla base dei dati inviati dalle regioni costituiscono la base per la decisione sulla fascia di colorazione da applicare a ciascun territorio regionale.

La Lombardia da due settimana si trova in zona gialla, tra le fasce più basse in quanto a restrizioni applicate alla mobilità delle persone, ma la crescita dei casi a livello regionale e la minaccia delle varianti del virus hanno fatto parlare della possibilità che la regione venga riclassificata in zona arancione.

Esistono però dei parametri precisi per la valutazione della classificazione del rischio di ogni regione e, non essendo cambiate le regole in questi giorni, è sulla base di quelli che verrà presa la decisione. I primi sono la probabilità di diffusione del virus (valutazione su crescita dei casi e di focolai) e l’impatto della diffusione del virus (condizioni dei servizi sanitari sul territorio). La combinazione di queste due valutazioni costituisce la classificazione del rischio che può essere bassa, moderata o alta.

Settimana scorsa questi parametri avevano classificato la Lombardia come a rischio basso il che ha permesso automaticamente di applicare alla regione le restrizioni previste dalla fascia gialla.

Sarà importante osservare come sono cambiati durante l’ultima settimana i parametri: se la regione avrà un’evoluzione nella classificazione del rischio fino a “moderata” allora sarà cruciale osservare il parametro dell’indice Rt che, se superiore a 1 farebbe scattare la zona arancione. Diversamente, e questo sarebbe il caso come anticipato da alcuni giornali, la regione resterebbe in fascia gialla.