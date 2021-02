La Openjobmetis rompe la serie nera: battuta Brindisi sul filo di lana

Torna alla vittoria la Openjobmetis che in un finale punto a punto strappa il successo su Brindisi: 76-74 il finale per i biancorossi trai quali è decisivo il rientrante Douglas. Thompson fallisce il tiro del sorpasso ospite sulla sirena conclusiva.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - Happy Casa Brindisi 76-74 4 di 26

SEGUE IL SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – HAPPY CASA BRINDISI 76-74

(24-24, 35-43; 59-63)

VARESE: Ruzzier 8 (1-3, 2-2), Douglas 17 (3-5, 2-6), Strautins 7 (2-3, 1-3), De Vico 2 (1-4, 0-5), Scola 14 (3-11, 2-3); Beane 6 (3-5, 0-3), Morse 6 (2-2), De Nicolao 6 (2-5, 0-1), Jakovics 7 (2-2, 1-4), Ferrero 2 (1-2). Ne: Virginio, Van Velsen. All. Bulleri.

BRINDISI: Thompson 6 (3-8, 0-4), Visconti 2 (1-3, 0-2), Bell 14 (2-4, 2-8), Udom 11 (3-6, 1-2), Perkins 21 (10-14); Krubally 2 (1-3), Zanelli 14 (3-3, 2-5), Gaspardo 4 (2-2, 0-2). Ne: Motta, Cattapan, Guido. All. Vitucci.

ARBITRI: Mazzoni, Borgioni, Boninsegna.

NOTE. Da 2: V 20-34, B 25-43. Da 3: V 8-26, B 5-23. Tl: V 12-18, B 9-11. Rimbalzi: V 40 (13 off., Scola 8), B 40 (9 off., Udom 11). Assist: V 15 (Ruzzier, Douglas 5), B 18 (Thompson 7). Perse: V 6 (Scola 3), B 9 (Thompson 3). Recuperate: V 5 (De Vico 2), B 3 (Thompson, Udom, Bell 1). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Gaspardo (27-24). Partita a porte chiuse.