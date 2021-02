“La Provincia troverà le aule: non possiamo deludere i nostri ragazzi”

« Una sede precisa ancora non c’è ma abbiamo idee e ipotesi al vaglio dei nostri tecnici». Mattia Premazzi, consigliere provinciale con delega all’Istruzione, spiega la decisione sul futuro del liceo Manzoni: « In un altro periodo storico non avremmo avuto dubbi: gli spazi sono contingentati e non si transige. Ma questa pandemia sta mettendo a dura prova i nostri ragazzi che stanno pagando un caro prezzo. Privarli anche di questo sogno sarebbe stato davvero un grave tradimento».

Così, davanti al sogno infranto di 94 ragazzi, la Provincia ha ricominciato a lavorare alla ricerca di spazi ovunque se ne possano trovare: « Ringrazio il sindaco di Varese Galimberti perv l’offerta di via Brunico – spiega Premazzi – purtroppo, però, l’ente provincia non può fare investimenti su stabili che non siano di proprietà. Per cui non possiamo accettare quella struttura. Abbiamo invece deciso di stanziare fondi per sistemare gli uffici di via Valverde dove troveranno posto le aule aggiuntive del liceo Ferraris, anche lui in grave difficoltà. Stiamo verificando alcune soluzioni possibili per vedere costi e benefici. Sono sicuro che entro settembre avremo risolto ogni problema. Per questo motivo, abbiamo chiesto al dirigente del Manzoni Ballarini d accogliere tutte le domande: il nostro impegno sarà massimo per non deludere i ragazzi».