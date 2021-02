La questura di Varese decide altri dieci giorni di chiusura per il bar di via Carrobbio

Nuovi provvedimenti di chiusura per un bar di via Carrobbio a Varese. Dopo il controllo amministrativo effettuato venerdì pomeriggio scorso, 19 febbraio, congiuntamente da carabinieri, guardia di finanza e Polizia Locale, durante il quale gli agenti della squadra amministrativa della questura di Varese rilevarono violazioni in materia anti Covid e disposero la chiusura immediata del locale per cinque giorni, ora c’è un nuovo provvedimento.

L’ulteriore sviluppo dell’attività sanzionatoria ha portato all’emanazione del decreto del questore di Varese per la sospensione di 10 giorni della licenza dell’esercizio pubblico.

La chiusura del locale si pone a conclusione di una serie reiterata di violazioni tra le quali le prescrizioni imposte dal Dpcm per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Sars COVID 19, e per gli avvenimenti, comunica la questura, che nei mesi passati hanno turbato l’ordine, la tranquillità e la sicurezza pubblica di via Carrobbio.