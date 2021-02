La rotta balcanica dei migranti, un’emergenza alle porte dell’Europa

Le Acli provinciali e Ipsia (Istituto pace e sviluppo innovazione Acli) Varese organizzano per mercoledì 24 febbraio alle ore 20 e 45 un webinar dedicato al tema della “Rotta balcanica” dei migranti, una situazione alle porte dell’Europa che diventa giorno dopo giorno sempre più drammatica. Si aggrava infatti, anche a causa delle temperature rigide, l’emergenza umanitaria per i migranti bloccati in una situazione disumana al campo di Lipa, nel Nord-Ovest della Bosnia e Erzegovina. Migliaia di persone si trovano senza rifugio, costretti a vivere all’aperto senza ripari. A questo si aggiungono le violazioni dei diritti umani, gli abusi e la violenza.

Intervengono l’avvocato Filippo Cardaci,di Ipsia Varese, e Silvia Maraone, coordinatrice dei progetti a tutela dei rifugiati e richiedenti asilo lungo la rotta balcanica in Bosnia Erzegovina e Serbia.

Per partecipare all’incontro collegarsi al link:

www.gotomeet.me/aclilombardia/rotta-balcanica