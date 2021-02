La Serie D non si ferma: turno infrasettimanale per Caronnese e Castellanzese

Prosegue a ritmo serrato il campionato di Serie D con il Girone A che tornerà in campo per un altro turno infrasettimanale in programma alle 14.30 di mercoledì 3 febbraio. (foto Aldo Massarutto – Castellanzese.com)

Dopo lo scontro diretto di Castellanza, Caronnese e Castellanzese approcceranno al prossimo impegno con stati d’animo opposti. I rossoblu cercheranno riscatto al “Comunale” di Caronno Pertusella mentre proveranno a tenere aperta la striscia vincente i neroverdi sul difficile campo della Folgore Caratese.

CARONNESE – BORGOSESIA

La sconfitta di Castellanza è una ferita da chiudere il prima possibile e la medicina giusta sarebbe una bella vittoria contro il Borgosesia, prossimo avversario che si presenterà al “Comunale”. La prestazione per i rossoblu nel derby varesotto non è mancata, ma serviva più cinismo in zona gol. Per restare a contatto con le zone alte della classifica i ragazzi di mister Roberto Gatti dovranno riprendere a marciare con maggiore continuità, a partire dalla prossima gara.

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE

Due tra le squadre più in forma del Girone A si affrontano per una sfida d’alta classifica. La Castellanzese arriva da un periodo molto positivo, la Caratese, dopo la vittoria di Varese, ha superato con una sonante cinquina la Lavagnese a domicilio. Ci si aspetta una bella gara tra due squadre in piena forma. Chi vince farà il salto di qualità.

Serie D Girone A – 18a giornata – mercoledì 3 febbraio ore 14.30

Caronnese – Borgosesia; Casale – Arconatese; Varese – Chieri; Folgore Caratese – Castellanzese; Fossano – Gozzano; Imperia – Saluzzo; PDHAE – Derthona; Sanremese – Legnano; Sestri Levante – Bra; Vado – Lavagnese.

Classifica: Gozzano 35; Bra 33; PDHAE, Sestri Levante 29; Folgore Caratese 28; Castellanzese 27; Lavagnese, Caronnese 25; Imperia, Derthona 24; Sanremese, Chieri 23; Legnano 22; Saluzzo 20; Arconatese, Casale 16; Borgosesia 11; Fossano 10; Varese, Vado 9.