La troupe di Striscia la Notizia in centro a Saronno con Cristiano Militello

La troupe di Striscia la Notizia a Saronno. Nessuno scoop sensazionalistico o problemi più o meno grandi segnalati dai cittadini, ma il blitz di una delle storiche rubriche della trasmissione di Antonio Ricci.

In molti si sono fermati a fotografare e guardare incuriositi le telecamere dello storico programma satirico di Canale 5, in giro per la città degli amaretti con l’inviato Cristiano Militello, comico, cabarettista, personaggio televisivo e conduttore radiofonico famoso soprattutto per la sua rubrica “Striscia lo Striscione”, fatta di immagini divertenti delle tifoserie italiane e di interviste surreali a passanti e frequentatori delle curve degli stadi.

Parecchi saronnesi a passeggio lo hanno riconosciuto, per via del cappellino verde abbinato alla mascherina e per le telecamere al seguito: qualcuno si è fatto intervistare, altri hanno fotografato l’intervistatore nelle vie centrali della città. Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni.