La Uyba lancia la sfida a Novara nel classico “derby del Ticino”

Si chiude – ma solo in teoria – domenica 28 aprile (ore 18) al PalaIgor di Novara la regular season della Unet e-work Busto Arsizio. In pratica, anche se il match in Piemonte è l’ultima partita del calendario,le Farfalle dovranno recuperare poi il turno contro Casalmaggiore in programma il prossimo 6 marzo.

Il derby del Ticino accenderà una bella sfida tra le biancorosse e le padrone di casa della Igor Gorgonzola dell’albizzatese Caterina Bosetti, formazione attualmente al secondo posto in classifica. Gennari e compagne proveranno a proseguire la striscia positiva di vittorie e a conquistare altri tre preziosissimi punti utili per tentare una ulteriore scalata alla classifica. Busto è attualmente sesta a 39 punti e può giocarsi il quinto e quarto posto con Scandicci e Chieri, ad oggi rispettivamente a quota 42 e 44 punti.

Dopo la bella vittoria contro l’Eczacibasi nei quarti di andata di Champions League, coach Musso dovrà gestire la meglio tutta la rosa a disposizione, in vista anche della gara di ritorno da giocare in Turchia in programma giovedì 4 marzo in un vero e proprio tour de force. Dall’altra parte della rete coach Lavarini potrebbe schierare in partenza il sestetto titolare composto da Hancock in regia, Smarzek opposto, Washington e Chirichella al centro, Herbots e Bosetti in banda, Sansonna libero. Salvo poi modificare qualcosa in corsa, per gestire le sue atlete in vista dell’impegno di Champions League contro il Fenerbahce.

La capitana biancorossa Alessia Gennari sottolinea, alla vigilia, di voler riscattare la sconfitta subita nel girone di andata: «Nel pieno della Champions ora testa al campionato: i risultati delle ultime giornate ci hanno portato veramente a un passo dalle prime posizioni in classifica e fanno bel sperare in un finale di stagione interessante. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata e siamo pronte a giocare ancora un match ad alto livello. Non sarà facile, perché anche Novara sta viaggiando forte e sarà super carica dopo il successo importantissimo sul Fenerbahce. Mi aspetto una bella sfida».

Igor Gorgonzola Novara – Unet e-work Busto Arsizio

Igor Gorgonzola Novara: 3 Populini, 4 Herbots, 6 Zanette, 7 Battistoni, 9 Bosetti, 10 Chirichella, 11 Sansonna, 12 Hancock, 13 Bonifacio, 14 Tajè, 15 Washington, 17 Smarzek, 19 Daalderop.

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco.