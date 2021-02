L’amico educatore incontrato a scuola: “Marco mi ha cambiato la vita”

Marco, affetto da distrofia muscolare, racconta la sua esperienza scolastica, una testimonianza che dà fiducia a chi incontra le sue stesse difficoltà



Vi racconto come il mio educatore ha cambiato in positivo la mia vita scolastica.

A scuola mi hanno sempre detto che sono un ragazzo coscienzioso e che si impegna. Con il passare del tempo, però, ho iniziato a perdere forza a causa della Distrofia Muscolare, una malattia che provoca indebolimento muscolare. Per questo motivo ho iniziato ad avere difficoltà a scuola.

Fin dalle scuole medie mi ha seguito una neuropsichiatra. Vedendo che le mie difficoltà aumentavano, la dottoressa mi ha suggerito di farmi affiancare da una figura durante le lezioni. Al momento non ho accettato la cosa perché il fatto di farmi aiutare mi faceva sentire inutile. Dopo una serie di incontri i miei genitori e la neuropsichiatra mi hanno convinto. Così il primo anno delle superiori la scuola ha chiesto collaborazione al Comune di Somma Lombardo, il quale ha fatto un bando per scegliere la cooperativa da contattare. Scelta la cooperativa, mi è stato affiancato un educatore, una figura che assiste gli studenti disabili o con difficoltà di apprendimento. Il primo e il secondo anno sono stati anni di assestamento, poi al terzo anno mi è stato assegnato Marco.

Con il passare del tempo mi sono reso conto di essere fortunato perché il rapporto di lavoro tra me e l’educatore si è trasformato in amicizia. Abbiamo iniziato a parlare molto, a giocare a Hockey durante le lezioni di ginnastica, a discutere delle lezioni, a giocare online con la PlayStation e ha iniziato a venire a vedere le mie partite di Hockey. Addirittura, per potermi affiancare anche il quarto anno, Marco ha cambiato cooperativa. Il quinto anno ho cambiato educatore, però siamo sempre rimasti in contatto e in caso di necessità mi ha sempre aiutato. Oggi siamo ancora amici, ci sentiamo spesso e prima della pandemia andavamo anche a mangiare la pizza insieme.

Spero che questo mio racconto possa dimostrare ai ragazzi con difficoltà che non bisogna arrendersi, basta chiedere aiuto e spesso le cose si risolvono.