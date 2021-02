L’Asst Sette Laghi rassicura sul futuro della pediatria di Cittiglio

La pediatria di Cittiglio funziona e non chiude. L’asst Sette Laghi risponde al consigliere regionale del PD Samuele Astuti che aveva sollevato dubbi sul futuro del reparto0 dei bambini: « il reparto di Pediatria è stato riaperto il 23 dicembre scorso dopo un temporaneo accorpamento con la pediatria di Varese, resosi necessario per far fronte all’emergenza Covid. I servizi ambulatoriali invece sono sempre stati regolarmente erogati nella sede di Cittiglio.

L’attività della struttura prosegue regolarmente ed è perfettamente in linea con le esigenze di cura del territorio. Per completezza si precisa che il punto nascita è sempre stato in funzione così come il nido con la sua dotazione di 10 posti letto».

Sulla questione interviene anche il Consigliere regionale di Lomabardia Ideale Giacomo Cosentino: « Ormai il Pd non sa più come fare per avere visibilità, addirittura il Consigliere regionale Astuti si diverte a paventare false ipotesi che fanno solo preoccupare i cittadini e gli amministratori. Mi dispiace che si sia arrivati a un livello così basso»