Lavori alla fognatura, disagi tra via Vespri Siciliani e via Quintino Sella

Al via i lavori alle fognature di Busto Arsizio da parte di Alfa. Le prossime vie interessate dagli interventi sono via Quintino Sella, via Vespri Siciliani, via Boito e via Parini.

I seguenti provvedimenti viabilistici riguardano tutti i veicoli, nel periodo dal 22 febbraio al 3 aprile 2021, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 17,00, secondo le seguenti fasi e giornate lavorative:

Fase 1 (durata 3gg):

• il senso unico alternato regolato da movieri, durante gli orari di cantiere, in via Q. Sella nell’area di intersezione con via Vespri Siciliani;

• il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via Vespri Siciliani, tratto da via Rossini a via Q. Sella, con le conseguenti direzioni obbligatorie e con accesso consentito ai soli residenti nella fascia oraria dalle 18.00 alle 07.30;

• il divieto di transito eccetto residenti in via Parini e in via Boito, tratto da Vespri Siciliani a via Puccini, con le conseguenti direzioni obbligatorie e con accesso consentito ai soli residenti;

• il limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità dell’area di cantiere

Fase 2 e Fase 3 (durata 13 giorni):

• il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via Vespri Siciliani, tratto da via Rossini a via Q. Sella (fase 2) e in via Boito, tratto da via Vespri Siciliani a via Puccini (fase 3) con le conseguenti direzioni obbligatorie e con accesso consentito ai soli residenti nella fascia oraria dalle 18.00 alle 07.30;

Fase 4 (durata 20 giorni):

• il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via Boito, con le conseguenti direzioni obbligatorie e con accesso consentito ai soli residenti nella fascia oraria dalle 18.00 alle 07.30.

La cantierizzazione nelle vie indicate dovrà avvenire a singole fasi lavorative e nel rispetto delle ulteriori indicazioni che la direzione lavori e il Responsabile della Sicurezza, riterranno opportuno adottare.