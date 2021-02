Lavori in galleria sulla tratta autostradale tra Como e la Dogana

Fino al prossimo 31 marzo, sull’A9 Como Milano saranno effettuati dei lavori nell’ambito del piano di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete autostradale.

Il cantiere sarà nelle gallerie Terrazze e Villa Maria, entrambe in direzione Milano, nel tratto tra Como centro e la Dogana. I lavori si svolgeranno ininterrottamente h24, sette giorni su sette, per completare nel minor tempo possibile l’intervento che necessita la chiusura continuativa in direzione Sud. La tratta è tuttavia percorribile anche in direzione Milano, tramite l’installazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Per gestire al meglio la viabilità è previsto un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e di intervento per il soccorso meccanico che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere.

Il momento più congestionato è la mattina nella fascia 7 – 10 in direzione Milano e nel pomeriggio 16 – 19 verso Como. Solo tra le 13 e le 16 entrambe le carreggiate sono scorrevoli.