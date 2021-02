Lavori sulla 394, incontro a Luino: obiettivo accorciare il crono programma

La colonna, gli ingorghi in alcune fasce orarie e la paura che questo possa rinnovarsi con l’arrivo del cantiere più vicino alla città.

Così l’amministrazione comunale ha convocato un tavolo per discutere della questione con Anas, la ditta Civelli che sta eseguendo i lavori, gli amministratori dei comuni vicini di Dumenza e Maccagno con Pino e Veddasca oltre alle forze dell’ordine.

Dall’incontro avvenuto oggi, giovedì 17 febbraio a palazzo Serbelloni è stata confermata la data dell’8 di marzo per la partenza del cantiere su Luino, «si amplierà la superficie su cui si lavorerà, e fino alla fine di maggio», spiega l’assessore Ivan Martinelli, e «mentre cominceranno i lavori sui nuovi tratti, si chiuderà il cantiere sul primo viadotto».

Ad oggi sono già stati attivati gli studi sul traffico realizzati da Anas sebbene il dato raccolto in questo periodo non sarà indicativo a causa dell’assenza del traffico proveniente dalla Svizzera, fortemente ridimensionato.

«Abbiamo chiesto ad Anas di mettere a disposizione oltre ai semafori anche movieri per presidiare il semaforo per ovviare al rischio che qualcuno possa passare a rosso già scattato così da causare problemi. I semafori saranno con sensori raddoppiati e il passaggio dal rosso al verde dovrebbe essere più rapido.

I movieri sul cantiere più vicino alla città entreranno in azione nei momenti critici vale a dire dalle 17 alle 19 col traffico di rientro del frontalieri o in occasione dei weekend», spiega l’assessore. Dall’incontro è emerso che Anas si è resa disponibile anche ad anticipare il crono programma, e a potenziare i lavori anche in orario notturno in tarda primavera ed estate.

«Il crono programma prevede lavori per oltre un anno ancora, quindi fino alla fine del 2021 per arrivare ai primi mesi del 2022», aggiunge Martinelli. Anas si è impegnata a posizionare una serie di segnali e cartelli per rendere più fluido il traffico «e dal canto nostro cercheremo di alleggerire il traffico sulla statale e per le zone alte di Luino cercheremo di far preferire il traffico verso Creva, cercheremo di stimolare questo indirizzo con una segnaletica specifica.

Anche per chi proviene da Maccagno l’intenzione è di far transitare le auto e il traffico privato verso Dumenza sulla via Berra» spiega Martinelli che conclude annunciando interventi mirati anche per il traffico del centro storico: «L’intenzione dell’amministrazione è quella di ridurre gli attraversamenti pedonali sul lungolago e sulla la statale, e di rendere pedonale la parte finale della via Manzoni, cambiando il senso di marcia della via Sereni».