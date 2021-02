Le associazioni di Gallarate “mobilitate” per aiutare nella prenotazione del vaccino over 80

Le associazioni di Gallarate sono “mobilitate” per aiutare nella prenotazione del vaccino over 80: un servizio per venire incontro a chi non avesse modo di accedere con l’aiuto di parenti o attraverso una farmacia.

Decine di chiamate per il servizio di “prenotazione assistita” delle vaccinazioni per over 80 lanciato dalla Banca del Tempo a Gallarate ha visto un grande interesse. Ma non sempre l’appuntamento si concretizza. Lo spiega Chiara Allai, una delle volontarie della BdT: «Tante persone chiamano per prenotare il servizio di assistenza, ma poi disdicono perché scoprono di poter fare la prenotazione anche in farmacia. O magari anche con un parente o un vicino di casa che aiuta».

Va infatti ricordato che chiunque può effettuare la prenotazione del vaccino attraverso il portale www.vaccinazionicovid.servizirl.it (servono nome e cognome della persona, codice fiscale, ultime 5 cifre della tessera sanitaria, un numero di cellulare proprio o di familiari): dopo “l’assalto” del primo giorno, il servizio sta funzionando bene. Il servizio di assistenza lanciato dalla Banca del Tempo è rivolto agli anziani o ai parenti che possono avere difficoltà nell’accedere al servizio informatico.

«Abbiamo raddoppiato la disponibilità, faremo doppio turno giovedì e venerdì, poi sabato per tutto il giorno, valutiamo domenica mattina» spiega ancora Allai. Il servizio di prenotazione sarà attivato il 19 e 20 febbraio, nella sede della Banca del Tempo in vicolo Gambero 7, in centro a Gallarate (parcheggio più comodo in via Rusnati)La prenotazione del servizio dovrà avvenire entro stasera, 17 febbraio, al numero 333 8638931 o al 347 8328833.

La Banca del Tempo non è l’unica associazione che si è attivata a Gallarate: anche la “Buon vicinato” di base ad Arnate garantirà un servizio di assistenza nella prenotazione, per chi non avesse modo di accedere con l’aiuto di parenti o in farmacia. Gli ambienti sono stati allestiti – con le necessarie misure di sicurezza, percorsi e disinfettanti – nella casa delle associazioni di via Marco Polo 8: si può prendere contatto con l’associazione, per un appuntamento, chiamando al 347 4110358. «Raccomandiamo di avere con sé un cellulare per completare la prenotazione», dice Ida D’Angelo della Buon Vicinato.