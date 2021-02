Le Olimpiadi di Debate entrano nel vivo con le fasi regionali

Il 22 e il 23 febbraio si svolgeranno le preselezioni della Regione Lombardia per partecipare alle Olimpiadi Italiane di debate. Ma di cosa si tratta?

Sofia Gazzola, studentessa, ci racconta regole e fasi di questa particolare disciplina diventata ormai scolastica

È la simulazione del confronto nel parlamento inglese che diventa competizione quando si scontrano due squadre formate rispettivamente da tre persone e da una riserva. Le squadre devono confrontarsi su una mozione precedentemente comunicata dal mediatore, vale a dire la figura che guiderà la discussione introducendo gli oratori.

A ogni squadra, prima del dibattito, verranno assegnati i ruoli di pro e contro, la squadra pro ha il compito di sostenere il topic (mozione) con quante più argomentazioni ed esempi possibili, dall’altra parte la squadra contro dovrà smontare tutte le argomentazioni portate dalla squadra pro, ogni speaker (oratore) deve rispettare il tempo previsto di 8 minuti per formulare il suo intervento e può essere soggetto a domande da parte della squadra opposta. Al termine del dibattito una giuria formata da tre persone decreterà il vincitore.

Per la fase selettiva, si affronteranno a suon di parole molte squadre facenti parte di scuole della provincia e provenienti da tutta la Lombardia. I ragazzi il 22 dibatteranno telematicamente su due mozioni, la prima su un tema preparato ovvero già preannunciato in precedenza, però i ragazzi sapranno soli pochi minuti prima della discussione di essere pro o contro, quindi dovranno preparare due discorsi. Il secondo è un tema impromtu, ciò vuol dire che verrà annunciato un’ora prima del dibattito vero e proprio, in questo caso i team sapranno già di essere pro o contro, la difficoltà sta nel fatto che le due fazioni per preparare i corrispettivi interventi avranno solo un’ora di tempo ed è consentito solo l’uso del vocabolario. Il 23 pomeriggio la competizione continuerà con il dibattito di un altro tema impromtu. Al termine della seconda giornata si comunicheranno i nomi delle squadre che parteciperanno alle selezioni della Regione Lombardia. Il debate è un progetto che da anni viene portato avanti da scuole non solo della Lombardia, ma anche di tutta Italia nel quale i ragazzi imparano a parlare, ragionare e soprattutto ascoltare.