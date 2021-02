“Le palestre tutelano la salute, fateci riaprire”, l’appello del proprietario della Golden Gym

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Fabio Gallazzi, proprietario della palestra Golden Gym di Busto Arsizio. Da circa 3 mesi la sua attività è chiusa come tutte quelle del suo settore a causa delle stringenti norme per la limitazione della diffusione del contagio. Avevamo raccontato la sua storia durante il primo lockdown e ora torna a far sentire la sua voce, chiedendo una riapertura in sicurezza delle palestre.

Gentile direttore,

“La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività “.

Questo dice l ‘articolo 32 della Costituzione.Eppure le Palestre sono chiuse da oltre 3 mesi, che dobbiamo aggiungere agli altri 3 mesi del 1° lockdown . Cosa più importante è che dalla nostra chiusura i dati dei contagi sono aumentati mentre tutti si aspettavano il contrario.

Oggi vediamo supermercati con flussi di gente senza il minimo controllo,strade del centro stra piene di persone ammassata ed ora anche le scuole riaperte con classi di oltre 20 alunni in locali certamente non adeguati per dimensioni.

Le palestre si sono attenute a protocolli più rigidi e sono state chiuse qui invece assistiamo ad un menefreghismo generale che si ripercuoterà ancora su di noi che continueremo a restare chiusi.

L’Attività fisica costante vi ricordo che ha benefici immensi sulla nostra salute: riduzione del 35% di malattie cardiovascolari, del 68% del rischio di fratture, del 30% del rischio di depressione, 30% del tumore al colon ecc….

Se come me tenete alla vostra salute fate sentire la vostra voce affinché chi ci governa si renda conto degli errori fatti nel chiudere attività troppo importanti per tutti .

Fabio Gallazzi

Titolare della Goden Gym di Busto Arsizio