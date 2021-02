Legnano – Varese, le pagelle: Russo il migliore dei lilla, Otelè entra e la decide

Un derby teso, deciso nel recupero del secondo tempo con il Varese che festeggia e il Legnano che invece si rammarica per non essere riuscito a portare a casa punti nonostante una buona prestazione. Il migliore in casa lilla è il portiere Russo, che para un rigore e prova fino all’ultimo a rimettere in parità il match, anche portandosi in area avversaria negli ultimi assalti. Tra i biancorossi invece l’uomo partita è Otelè, che segna una rete pesantissima per la gara e – forse – anche per il campionato dei varesini.

PAGELLE

LEGNANO

RUSSO 7: Para il rigore e dà sicurezza alla squadra. Negli ultimi assalti va anche in area biancorossa, senza però trovare fortuna

BARBUI 6: Gara senza sbavature, servirebbe più personalità in avanti

NAVA 6: Gara positiva, peccato per essersi fatto trovare impreparato – come tutto il reparto – sul lancio lungo che porta al gol Otelè

LUONI 6: Da ex gioca una prestazione solida ma è suo il fallo da rigore e anche lui si fa trovare fuori posizione sul gol biancorosso. Ha il merito di fermare un pericoloso contropiede biancorosso

DIANA 6,5: Sempre nel posto giusto in difesa, meno bene quando c’è da spingere

BERETTA 5,5: Non si fa notare più di tanto (Bingo 5,5: Dovrebbe portare maggio vivacità all’azione lilla ma non riesce a essere pericoloso

DI LERNIA 5,5: Prova a far girare la squadra con le sue giocate, ci riesce a fasi alterne

RONZONI 6: Quantità e qualità per fare da raccordo tra centrocampo e attacco

TUNESI 5,5: Schierato dietro alle due punte non porta le giocate sperate (Radaelli 5,5: Si posiziona a sinistra per provare a bucare la retroguardia varesina ma si vede poco

GASPARRI 6: Lotta da capitano ma non riesce a rendersi pericoloso

COCUZZA 5: Pericolo numero uno per i biancorossi, lo marcano strettissimo lasciandogli pochissimi spazi. Anche da calcio piazzato spreca calciando male

VARESE

SIAULYS 6: Non deve compiere grandi parate ma è sempre attento e sicuro. Maluccio nel primo tempo, quando concede la prima traversa ai lilla con una parata maldestra, meglio nella ripresa soprattutto in uscita

APRILE 6: Rossi gli dà la fascia destra e la sua fiducia, lui risponde presente con una partita non esplosiva ma diligente. (Polo 6: Dentro per gli ultimi minuti, attento in un paio di occasioni pericolose)

MAPELLI 7: Regge bene contro un attacco di alto livello per la categoria (21 marcature totali tra Cocuzza e Gasparri). Terza partita senza subire gol

PARPINEL 7: Sempre più nel vivo di questo Varese, anche oggi prestazione maiuscola

MARCALETTI 6: Bravo ma con un paio di sbavature. Va calando (Nicastri 6: Pochi minuti fatti con ordine)

GAZO 7: Incredibile la sua capacità di essere sempre nel punto giusto per spezzare l’azione avversaria. Grande prestazione

ROMEO 6,5: Parte con un colpo che lo tiene fuori qualche minuto. Poi rientra e con Gazo si mette a correre e recuperare palloni

MINAJ 5,5: Costretto a danzare su un campo che è un gruviera non si trova mai a suo agio. Tutto sommato non dispiace, ma sul voto finale conta quella stramba indecisione al 75′, quando al posto di calciare dritto e forte perde l’attimo per cercare il ricamo. (Otelè 7: La decide con un po’ di fortuna ma tutta la caparbietà di farsi trovare nel recupero pronto a colpire)

BALLA 5,5: Prestazione buona ma questa volta sbaglia dagli undici metri. Un errore che poteva costare caro

CAPELLI 6: Dà sempre l’impressione di arrivare con un pizzico di ritardo sulla palla, quasi gli mancasse qualche cavallo nel suo scattante motore. Riesce comunque a guadagnare il rigore che poi Balla spreca. (Mamah 6,5: Dentro nei minuti finali dopo il lungo infortunio, si fa trovare pronto e il lancio per Otelè è suo)

DELLAVEDOVA 5: Nel primo tempo si vede tre volte. Le prime due per trattenute ingenue sul difensore di turno, la terza per un fallaccio sul portiere Russo. Non riceve una palla, ma neppure si danna per farsi notare. (Ebagua 6: Forma in crescita, ma serve ancora un po’ per vederlo al meglio. Ci mette tanta esperienza e una buona dose di volontà)