Legnano – Varese si recupera mercoledì 17 febbraio

C’è finalmente la data per la sfida tra Legnano e Varese. Dopo il rinvio del campionato di Serie D per Covid, la gara aveva già subito un altro spostamento a dicembre. (foto Mattia Martegani – SRaso/VareseNews)

Ora la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che la partita del “Mari” si disputerà mercoledì 17 febbraio alle ore 14.30.

Intanto i lilla, in campo anche oggi per il recupero contro il Borgosesia, si sono imposti 4-1 con una bella prestazione, ribaltando lo svantaggio iniziale nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora di gara.