L’Italia femminile all’Europeo, in campo anche la varesina Valentina Bergamaschi

C’è anche un pizzico di varesinità nell’impresa sportiva della nazionale femminile di calcio, qualificata agli Europei 2022 che si terranno in Inghilterra.

Le ragazze di Milena Bertolini hanno strappato il biglietto per la manifestazione grazie al 12-0 di mercoledì 24 febbraio ottenuto contro Israele. Sarebbero bastati due gol, ma le azzurre hanno esagerato, mettendone a segno una dozzina.

In campo, come è capitato spessissimo nel corso della gestione Bertolini che ha portato alla ribalta il calcio al femminile in Italia, c’era anche Valentina Bergamaschi, la ragazza del 1997 nata a Cittiglio e cresciuta tra Caravate e Laveno Mombello.

Col suo numero 2 sulle spalle, ha coperto la zona destra difensiva, ruolo che le ha ritagliato l’allenatrice della nazionale e che le sta dando soddisfazioni anche nella squadra di club, il Milan allenato da Maurizio Ganz: nelle fila delle rossonere gioca un po’ più avanti e col numero 7, in appoggio dell’amica Valentina Giacinti, compagna di nazionale. Insieme le vedremo anche all’Europeo.