L’olio di Cbd alla conquista del mercato. Caratteristiche e benefici

È uno dei prodotti più richiesti negli ultimi mesi, ha vissuto un’impennata clamorosa sulla scia della liberalizzazione della cosiddetta cannabis light, ovvero quella a bassa presenza di Thc, sostanza psicotropa e per questo vietata dalla legge.

Il Cbd è un altro cannabinoide presente in modo naturale nella cannabis e che viene studiato come nuovo farmaco per le sue proprietà lenitive. Ad oggi il cannabidiolo non può essere incluso nei prodotti commercializzati con indicazioni terapeutiche ma può essere inserito nei cosmetici, se contiene meno dello 0,2% di THC.

Uno dei prodotti nati da questa sostanza è proprio l’olio Cbd: un prodotto biologico usato oggi anche come integratore alimentare per aiutare a superare una serie di disturbi tra i quali l’ansia e l’insonnia, oltre che nel trattamento del dolore cronico.

L’uso terapeutico del Cbd

Per tutte queste ragioni il Cbd trova largo impiego in ambito terapeutico già da diversi anni; si tratta di una sostanza ben tollerata, che non ha particolari controindicazioni, solo in alcuni casi può portare ad effetti collaterali come secchezza delle fauci, diarrea, riduzione dell’appetito, sonnolenza e affaticamento.

L’olio di Cbd è un prodotto derivato dalla cannabis: una tipologia di cannabinoide (sostanza chimica naturalmente presente nella pianta dalla cannabis) che non crea effetti psicotropi e quindi non fa perdere la lucidità in chi lo assume. Cosa che accade invece con il Thc.

Ci sono alcune controversie sui prodotti a base di cannabis come l’olio di Cbd a causa dell’uso ricreativo di marijuana, ma c’è una crescente consapevolezza sui possibili benefici per la salute del cannabidiolo. Oggi la legge in Italia ha allargato di molto le maglie, anche l’acquisto di semi di cannabis, come nel caso dei più noti Amnesia Haze, è consentito. Ecco perché l’olio di Cbd è diventato un prodotto molto richiesto e venduto.

L’aspetto della legalità

Il Cbd è estratto dalle piante di marijuana come olio o polvere, che possono poi diventare creme o gel da assumere per via orale, o da strofinare sulla pelle. Il modo in cui il Cbd dovrebbe essere fruito dipende in gran parte da ciò per cui viene utilizzato. A questo riguardo è sempre bene consultare un medico prima dell’uso dell’olio di Cbd ed evitare di fare tutto in autonomia.

In Italia d’altra parte l’olio di Cbb è stato ormai sdoganato ed il suo utilizzo è totalmente lecito se rientra nei paletti stabiliti dalla legge anche per le altre sostanze: ovvero, la soglia di Thc al di sotto dello 0,6%.