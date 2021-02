Luino e Lavena Ponte Tresa, Astuti: ”Uniamoci tutti per sostenere il commercio di frontiera in crisi”

«Uniamoci tutti per sostenere il commercio di frontiera in crisi».

A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti, che raccoglie il grido d’allarme dei rappresentanti di categoria e dei sindaci della zona tra Luino e Ponte Tresa.

«Il rischio di chiusure – sottolinea Astuti- dovuta alla mancanza di clienti svizzeri è altissimo. La crisi si sta facendo emergenza e non può più aspettare. Tutti abbiamo il dovere di unirci per sostenere il sistema economico dell’area di frontiera, sia garantendo ristori ad hoc, sia concertando con la Svizzera una, anche se graduale e in sicurezza, riapertura delle frontiere».

Il problema del commercio nelle aree di frontiera era stato già sollevato nelle scorse settimane sia dagli operatori, sia dalle associazioni di categoria.