L’Università dell’Insubria avvicina i suoi studenti e laureati al mondo del lavoro

L’università dell’Insubria conferma la sua attenzione verso il mondo del lavoro. Circa l’86% dei laureati triennali Insubria a un anno dal titolo ha un impiego ben retribuito. L’Insubria si impegna molto per inserire i suoi studenti o laureati nel mondo del lavoro.

Ogni anno, infatti, sotto la regia dell’Ufficio Orientamento e Placement, si svolgono i Career Days, un evento in cui l’ateneo mette in relazione le aziende con studenti e laureati.

Quest’anno, a causa dell’emergenza covid, i Career Days si sono svolti online. Il 9 febbraio si è tenuto il Virtual Career Days 2020-21. L’evento ha avuto molto successo e ha messo in relazione 28 aziende con studenti e laureati attraverso la piattaforma virtuale Almalaurea, che ha consentito lo svolgimento di video-colloqui e di workshop, con la regia dell’Ufficio Orientamento e Placement dell’ateneo.

Si sono svolti alcuni seminari. Tra i più apprezzati segnaliamo il seminario di Synergie Italia sulla digital reputation, il seminario dell’Ordine consulenti del lavoro di Varese e Openjobmetis, un seminario dedicato alle categorie protette. I seminari hanno permesso agli studenti e ai laureati di acquisire informazioni sulla redazione del curriculum vitae e su come presentarsi e gestire un colloquio di selezione.

Il successo dell’evento testimonia la politica di relazione attiva con il territorio e di cura del percorso formativo di ogni singolo studente che caratterizza l’Insubria.