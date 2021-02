Il Maga martedì riapre al pubblico. Ieri boom di spettatori per il primo incontro sugli Impressionisti

Grande successo con oltre 250 persone collegate per il primo appuntamento del Museo Maga di Gallarate dedicato all’approfondimento delle vite e opere degli artisti Impressionisti. Il ciclo di incontri in diretta Facebook sul canale del Museo e in diretta Zoom accompagnano il pubblico alla grande mostra “Impressionisti. Alle origini della modernità” in programma al Museo la prossima primavera.

L’incontro tenuto dalla direttrice Emma Zanella ha ripercorso la straordinaria storia dell’uomo e artista Gustave Courbet nella Parigi di metà Ottocento. Artista completo che ebbe il coraggio di opporsi alla pittura accademica, alle esposizioni appoggiate dal Governo per sostenere un’arte libera e autentica. Il suo percorso artistica ha saputo dare una svolta alla pittura e aprire la strada alla sperimentazione Impressionista che di lì a pochi anni emergerà con tutta la sua potenza.

Prossimo appuntamento domenica 7 febbraio ore 17.30 con la vita e l’opera di Claude Monet nella conferenza di Alessandro Castiglioni.

La Direttrice a fine conferenza ha confermato l’apertura martedì del Museo permessa dal passaggio della Regione a fascia gialla. A breve saranno comunicate le modalità di accesso al Museo e alle due mostre in corso “Lo Spettro di Malthus” di Marzia Migliora curata da Matteo Lucchetti e “La Fantasia è un posto dove ci piove dentro” a cura di Alessandro Castiglioni.