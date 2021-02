Da Magnago a Busto Arsizio per spacciare, preso dalla Polizia Locale con un kg di marijuana

La Polizia Locale di Busto Arsizio ha arrestato un cittadino marocchino residente a Magnago che deteneva 1 kg di sostanza stupefacente. L’operazione è stata effettuata questa mattina dal Nucleo Pronto Intervento del comando di via Molini Marzoli, guidato dal comandante Claudio Vegetti, ed è il risultato di un’indagine che andava avanti da tempo.

Gli agenti bustocchi hanno effettuato l’arresto a Busto Arsizio dopo averlo fermato a bordo della sua auto nella quale hanno trovato un pacco da 600 grammi di marijuana mentre altri 400 sono sbucati dalla sua abitazione, durante la perquisizione domiciliare.

L’uomo è stato portato in comando per i rilievi dattiloscopici ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria bustocca: «Si tratta di un intervento di cui vado molto fiero – ha commentato l’assessore alla Polizia Locale Max Rogora -. Era da tempo che i nostri uomini erano sulle tracce di questa persona. Sono fiero e grato per il lavoro che fanno. Complimenti al comandante e al suo vice».

L’assessore annuncia azioni dal punto di vista dell’abbandono di rifiuti, una piaga che colpisce molte aree del territorio: «Col nucleo Pronto Intervento ci stiamo concentrando anche sull’abbandono di rifiuti e a breve comunicheremo due operazioni importanti» – conclude Rogora.