Marta Cartabia, un po’ legnanese e un po’ varesina, ministro nel governo Draghi

Già presidente della Corte Costituzionale nel 2019, Marta Cartabia torna sotto la luce dei riflettori nazionali. Il suo nome, dopo essere stato affiancato a quello di Mario Draghi, per una eventuale successione a Giuseppe Conte, in questi ultimi giorni era indicato tra i possibili ministri del nuovo governo. In serata, la conferma. Sarà proprio lei il neo ministro della Giustizia.

Un nome, quello della famiglia Cartabia, particolarmente conosciuto e apprezzato tra l’Altomilanese e il Varesotto. Papà Giancarlo, di professione geometra, è stato titolare di una impresa di costruzioni edili tra le più note a Legnano. Suo, tra l’altro, il contributo fondamentale nella parrocchia San Paolo, per realizzare i progetti della chiesa di San Giovanni e dell’asilo parrocchiale.

Marta Cartabia, nativa di San Giorgio su Legnano, da adolescente ha sfilato al Palio di Legnano come contradaiola di San Bernardino. Con il trasferimento poi della famiglia a Varese (nella foto sotto, mamma Teresa e papà Giancarlo), Marta ha completato qui gli studi liceali.