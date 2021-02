Mauro, Max e Laura e il cinema salvato: i volti di chi non vuole spegnere la cultura a Olgiate Olona

Luci accese al teatro cinema Nuovo di Olgiate Olona ieri sera, lunedì. In sala i nastri bianchi e rossi limitano i 300 posti a sedere, a terra gli adesivi che indicano i percorsi separati di entrata e di uscita, gli igienizzatori per le mani pieni di gel e il silenzio spettrale rotto dalle voci di chi ha fatto rinascere «il cinema dove si andava da bambini». Inaugurato nel 1960, chiuse con la crisi dei piccoli cinema e teatri di provincia ma un gruppo di amici lo ha riaperto nel 2005, fondando l’associazione Area 101.

Ecco come descrivono la loro avventura:

Nella vita, nel lavoro, nelle cose che ci appassionano il successo e le soddisfazioni vengono da un agire coraggioso, tenace, concreto e capace di adattarsi in ogni momento pronto a correggersi, a ricominciare, a migliorare e a mettersi sempre in gioco per rinnovarsi nella qualità della vita e dei sogni. Da questo pensiero è nata AREA 101: un gruppo di amici con la volontà di creare un luogo aperto e ampio, un’Area appunto, dove possono accedere o avere rappresentazione le esperienze e le arti più diverse. Un’associazione che accoglie, rilancia, fa nascere nuove o rinnova idee o cose. 101 perché questi stessi amici possono superare la barriera del 100%, convinti che lo sforzo creativo e di progettualità comune possa superare la semplice somma della forza dei singoli.