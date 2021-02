Mi avete accolto e guarito dal Covid come una famiglia. Ringrazio tutto il personale dell’ospedale di Circolo

Fabrizio a seguito del Covid ha contratto una grave infezione polmonare. A metà gennaio è stato ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Circolo di Varese, dove è stato curato con successo. Da qualche giorno è stato affidato alla riabilitazione.

Per i medici e gli infermieri e tutto il personale ospedaliero che in questa fase è chiamato ogni giorno ad affrontare rischi, dolore e responsabilità, non c’è miglior gratificazione che il semplice grazie di un paziente.

Carissimi tutti, sto ancora cercando le parole in segno della riconoscenza, accoglienza e fraternità che ho avuto in questi due mesi in cui sono stato ricoverato da voi. Sono stato accolto da una famiglia umana così eterogenea che faticherò a ricordare anche solo la metà dei vostri nomi. Quando il cielo e la terra distrattamente si erano dimenticati di me, tutto il personale dell’ospedale si è preso cura della mia persona, facendomi ritrovare la via verso casa. Fabrizio