“Muovi il tuo cuore” al parco Sempione: un dono di San Valentino per i più poveri

Un dono di San Valentino per i più poveri. Domani, domenica 14 febbraio, dalle 14 alle 17 al parco Sempione di Busto Arsizio si terrà “Muovi il tuo cuore“, l’iniziativa solidale di Lisa Manganiello in collaborazione con la Croce Rossa.

Si tratta di un bel gesto di amore in occasione del San Valentino per tutte le persone meno abbienti. L’aiuto consiste nel portare generi alimentare non deperibili come pasta, biscotti, olio, cibo in scatola, sale e zucchero (no latte, uova e prodotti freschi) al chiosco centrale del parco in cui ci sarà l’organizzatrice Lisa con gli scatoloni pronti per essere riempiti. I prodotti raccolti verranno donati alla Croce Rossa di Gallarate che si occuperà di distribuirli sul territorio alle persone e alle famiglie bisognose oltre che nelle mense per i poveri.