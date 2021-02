Nella Giornata nazionale del personale sanitario le voci di chi combatte il virus in prima linea

Una giornata simbolica per onorare una volta in più il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio degli operatori sanitari e sociosanitari nel corso della pandemia da Coronavirus. Sabato 20 febbraio si celebra per la prima volta la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato.

Lavoro, impegno e sacrificio di chi è stato ed è in prima linea per la salute di tutti, soprattutto nella battaglia al coronavirus, che Varesenews ha valuto raccontare attraverso la testimonianza diretta dei protagonisti nella prima puntata del podcast Kronos e Kairòs: ricordi di una pandemia che potete ascoltare qui:

Un lavoro che entra nel vivo dell’emozioni di chi ha combattuto il virus in trincea: la prima ondata li ha trovati impreparati, inesperti, fragili nella loro umanità. Molti affidavano alla carta, appunti di attimi unici e irripetibili, emozioni difficili da rielaborare. Oggi, ancora più del solito, il nostro pensiero va a loro.